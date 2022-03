Previsão do signo de Câncer para hoje, 5 de março

Signo de Câncer hoje

Amanhã, Vênus e Marte ingressam em Aquário, nos fazendo perceber a necessidade de ter espaço nos relacionamentos, para não limitar nossa vida a eles (fazendo com que uma relação seja o único fundamento do nosso futuro). Para que isso não nos afete profundamente, precisamos acolher o que estamos sentindo e os questionamentos que estarão vindo à tona nos próximos dias. Além da importância de validar nossas emoções, precisamos ter cautela para não tomar nenhuma atitude ou decisão definitiva, sem ter analisado antes – por exemplo, fazer uma coisa que não faria sentido nenhum para você há alguns dias. Apesar disso, podemos aproveitar a influência do romantismo de Peixes e as ideias inovadoras de Aquário para ter momentos únicos com as pessoas amadas – como um jantar a luz de velas, um piquenique no parque ou um bilhete surpresa.A energia forte de Capricórnio (devido ao alinhamento planetário que está acontecendo entre Marte, Vênus e Plutão) pode, em suas vibrações mais baixas, trazer um certo pessimismo. Então escolha canalizar a influência desse signo de forma elevada, focando em concretizar o que faz sentido para você.