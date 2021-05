Previsão do signo de Câncer para hoje, 5 de maio

Nessa madrugada a Lua ingressou em Peixes, que é um signo relacionado à nossa força inconsciente. É possível que a insônia tenha atrapalhado o seu descanso, devido ao alto fluxo de pensamentos que te deixam ansioso. Outra possibilidade é que você tenha sonhos intensos essa noite, porque essa é a forma mais direta de expressão do inconsciente, o qual tem sua força evidenciada pela influência de Peixes. Esse posicionamento da Lua nos deixa extremamente sensíveis, intuitivos e inspirados, o que tem forte potência destrutiva e construtiva, dependendo da maneira como lidamos com isso. Essas energias, quando direcionadas de forma positiva, são facilitadoras para se conectar consigo mesmo e com a sua espiritualidade. Por outro lado, como estamos vivendo um momento de transformações internas, devido ao movimento retrógrado de Plutão que se iniciou na semana passada, a presença da Lua em Peixes pode nos deixar mais emotivos e vitimistas e devemos ter cuidado, principalmente, para não cedermos ao escapismo, ou seja, a tendência de buscar conforto em algo que não é benéfico, como uma forma de fugir da realidade.

Signo de Câncer hoje

Os nativos de Câncer ficam ainda mais sensíveis com a influência pisciana e, por esse motivo, é necessário tomar cuidado para não levar tudo para o lado pessoal. Além disso, você deve se lembrar que dialogar em momentos de estresse pode não ser uma boa opção, porque acaba transformando situações simples em problemas.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.