Previsão do signo de Câncer para hoje, 5 de junho

Signo de Câncer hoje

O dia será marcado por confusão mental, com o coração dividido entre desejos e objetivos práticos. A Lua entrou no signo de Capricórnio e agora está exilada: por alguns dias, será possível sentir uma sensação de desamparo no ar, até abandono. Nessa movimentação, a Lua inicia o dia em oposição ao signo ascendente: é momento de pensar em tudo aquilo a que somos apegados porém já não serve mais, e, portanto, devemos deixar ir. É quando nos livramos do velho e abrimos espaço para o novo que as mudanças mais incríveis acontecem em nossas vidas. Atenção a possíveis sentimentos mesquinhos, cuidado para não ferir pessoas com quem convive diariamente.É bastante desconfortável para você, do signo de Câncer, quando a Lua transita por Capricórnio. Esse movimento traz insegurança, dificuldades e até picos de estresse. Observe bem as pessoas que estão ao seu lado e faça uma seleção daquelas que realmente merecem sua atenção e afeto.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.