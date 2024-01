Previsão do signo de Câncer para hoje, 5 de janeiro

Hoje pode ser um daqueles dias de muita cura e transformação. A Lua mingua no signo de Escorpião e você não vai conseguir disfarçar os medos, evitar teus porões ou tuas entranhas. Pode ser que você sinta uma inquietação no início da manhã, isso é um sinal que existe controle, quando tudo é incontrolável. Enfrente a resistência e se entregue à existência. Como você está existindo? Lembre-se que estamos finalizando a Lunação de Sagitário e existe uma flecha apontada para o alto, uma rota traçada e um céu a ser percorrido, mas ao lado desse desejo de ir mais longe existe um sabotador interno, que deve ser irritantemente sorrateiro. E até o dia 10/01, você pode dar os passos necessários para superar qualquer medo, bloqueios e apegos. Aproveite a sexta-feira para desemaranhar essas emoções do passado, que muitas vezes impedem que você siga seus sonhos e desejos.

Signo de Câncer hoje

Libere as ilusões e padrões de pensamento que têm mantido você preso, canceriano(a). Questione suas crenças limitantes, máscaras sociais ou expectativas que não servem mais ao seu crescimento pessoal. Você está passando por uma transformação profunda e libertadora.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.