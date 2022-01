Previsão do signo de Câncer para hoje, 5 de janeiro

Signo de Câncer hoje

Nesta quinta-feira, a Lua fica fora de curso durante grande parte do dia. Esse movimento nos obriga a desacelerar e, por isso, é comum nos sentirmos mais cansados e irritados - principalmente se tentarmos forçar um ritmo intenso durante o dia. Quando a Lua está fora de curso, contratempos e mal entendidos podem ser esperados e precisamos estar atentos para não perder a cabeça com qualquer detalhe ou situação que saia do controle. Após às 21 horas, a Lua ingressa em Peixes e volta a transitar normalmente, aliviando o estresse e nos ajudando a encontrar serenidade para descansar. As energias piscianas nos deixam mais sensíveis e carinhosos. Por isso, uma dica para terminar bem o dia de hoje é fazer algo na companhia de pessoas amadas, como ver um filme ou fazer uma refeição juntos.O aspecto que está se formando entre Vênus em Capricórnio e Netuno em Peixes hoje te convida a se questionar sobre o sentimento de culpa. Os nativos de Câncer tendem a se culpar quando decidem fazer aquilo que realmente desejam, principalmente caso isso incomode alguém importante. É preciso refletir sobre ser fiel a si mesmo e não viver se encaixando nos moldes de outras pessoas.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.