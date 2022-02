Previsão do signo de Câncer para hoje, 5 de fevereiro

Signo de Câncer hoje

Ontem a Lua ingressou em Áries, e continua transitando por este signo hoje. Em um momento em que toda a conjuntura astrológica tem nos deixado mais tensos e um pouco confusos sobre nossos pensamentos e sentimentos, a influência ariana pode se configurar como um desafio para manter a paciência. Por isso, a tendência de descontar o excesso de emoções nas pessoas ao seu redor em momentos de estresse aumenta a probabilidade de acontecerem discussões nesse momento. O diálogo é muito importante em todos os tipos de relacionamentos, mas requer aprender a compreender o outro, que também fará isso por você. Esse movimento recíproco apenas acontece quando você está preparado para ouvir opiniões diferentes da sua e, mesmo que escute algo que te desagrade, esforce-se para compreender o ponto de vista da outra pessoa. Porém, isso pode ser ainda mais desafiador quando estamos sob a influência da Lua em Áries, por isso, é importante evitar assuntos delicados e ter cuidado para não 'falar demais'.A Lua é o planeta regente de Câncer e, quando ela se encontra posicionada em Áries você pode irritar-se com facilidade. Além disso, as energias arianas também podem fazer com que você tente impor sua vontade sobre as outras pessoas. Mesmo que você tenha as melhores intenções, tudo o que pode fazer é aconselhar e apoiar.