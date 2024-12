Previsão do signo de Câncer para hoje, 5 de dezembro

O céu de hoje traz uma energia renovadora. É Lua Nova em Aquário e enquanto muitos ainda olham para o passado ou se prendem ao óbvio, você já percebeu o que ninguém mais notou. Novos caminhos estão se apresentando, mas é preciso coragem para aceitar o diferente. Permita-se explorar ideias que pareçam fora do comum – elas carregam o potencial para transformar a sua jornada.



A Lua vai chegar pertinho de Plutão, destacando mudanças profundas e necessárias, exigindo que você deixe para trás o que não ressoa mais com com você e com tudo que você acredita. A oposição da Lua a Marte pode intensificar as emoções, mas também é um convite para equilibrar razão e impulso antes de agir. Já o Sol em conjunção com Mercúrio favorece diálogos esclarecedores e insights brilhantes – aproveite para planejar seus próximos passos.



Tarefa do Dia: Liste uma ideia ou projeto que você nunca teve coragem de explorar. Que tal dar o primeiro passo hoje?

Signo de Câncer hoje

O céu pede que você olhe para o que precisa ser transformado em sua vida emocional. Mágoas ou apegos antigos podem vir à tona, mas encará-los é o primeiro passo para a cura. A conjunção Lua-Plutão indica que, ao soltar, você encontrará novas forças. Confie no poder do desapego para abrir espaço ao novo.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.