Previsão do signo de Câncer para hoje, 5 de dezembro

A Lua entra na fase minguante no signo de Virgem. É tempo de silenciar e analisar todo ciclo. Faça um balanço de tudo que você vivenciou desde o dia 13/11. O que deu certo? O que precisa ser descartado? O que você perdeu? O que você ganhou? E se não deu certo, como solucionar esse problema? Uma semana de lua minguante pede descanso e recolhimento.

No período da tarde você pode sentir um desembaraço. A sensação é que tudo vai fluir, você só precisa aceitar as mudanças. Tente sair da rotina, vai lhe fazer bem. Você pode receber boas notícias. É um momento propício para refletir e pensar no que você realmente deseja. Hoje vai acontecer um encontro super agradável entre Vênus e Saturno. Essa interação marca uma fase de consolidação de laços emocionais e profissionais.

Câncer

Vênus estabelece uma harmoniosa conexão com Saturno, conferindo forma e estrutura a um sonho ou desejo que pulsa intensamente. Uma relação iniciada neste momento carrega o potencial de se transformar em algo duradouro. Isso se estende também a projetos, os quais podem solidificar-se, transformando o que antes era apenas um ideal em algo tangível. Este é um dia para manter os pés no chão sem perder de vista as estrelas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.