Previsão do signo de Câncer para hoje, 4 de novembro

Signo de Câncer hoje

A Lua em Peixes faz com que esse seja um momento muito poderoso espiritualmente, para nos conectarmos com nossa fé e com nossa essência. A espiritualidade despertada pelas energias piscianas não diz respeito às questões religiosas, mas sim à nossa visão integrada de mundo: às noções de fé na vida, propósito, valores e crenças que guiam nossa jornada. Como estamos vivendo um momento entre Eclipses, podemos usar a força de cocriação desses fenômenos a nosso favor. Aproveite esse momento poderoso para refletir sobre seus anseios mais profundos, aquelas vontades que fazem a vida ter mais sentido, e que te dão forças para levantar da cama todos os dias acreditando que você está fazendo a diferença, e está vivendo algo que faz a sua alma sorrir. O que está te impedindo de alinhar suas essência e suas vontades à sua realidade?A influência da Lua em Peixes evidencia seu lado mais sensível, e pode fazer com que algumas inseguranças falem mais alto. Caso algum sentimento desafiador venha à tona, como o ciúmes, lembre-se da importância de conversar com quem você se relaciona. Tenha cuidado apenas para que você não tente controlar o comportamento do outro.