Previsão do signo de Câncer para hoje, 4 de março

Março chegou prometendo transformações! Iniciamos o mês mais importante do ano ainda no clima de Carnaval, com a energia ariana esquentando as águas piscianas e trazendo um chamado para agir e dar novos passos. Mas antes, a Lua segue sua dança em Touro, ativando Vênus, seu planeta regente, que já está retrogradando em Áries. Mercúrio também em Áries pede revisão nos seus acordos, relacionamentos e parcerias.



Touro pede prazer, descanso e conforto. Como diz Gal Costa no Bloco do Prazer: "Pra libertar meu coração. Eu quero muito mais. Que o som da marcha lenta..." Então, o que te dá prazer? O que faz seu corpo relaxar e sua alma sorrir? Entre no ritmo, mas não esqueça de respeitar o seu tempo e as suas vontades.



Que a energia de hoje te ajude a encontrar mais prazer no caminho!

Signo de Câncer hoje

Amigos e redes de apoio podem ser um refúgio agora. O que precisa ser ajustado nas suas relações para haver mais leveza? Uma conversa sincera pode clarear sentimentos e ajudar a fortalecer laços importantes.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.