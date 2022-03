Previsão do signo de Câncer para hoje, 4 de março

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua estará transitando pelo signo de Áries durante todo o dia, o que nos dará mais energia para resolver pendências. Apesar de o pensamento ágil ter seu lado positivo, ele também tende a nos deixar mais ansiosos. Para evitar discussões ou o sentimento de confusão mental - como se não fosse possível pensar em uma coisa só - precisamos fazer as coisas com calma. A falta de atenção, por fazer tudo com pressa ou com a cabeça em outro lugar, indica a possibilidade de acidentes um pouco sérios hoje. Sendo assim, é preciso ter cautela até mesmo com as coisas básicas, como cortar um alimento ou atravessar a rua. Além disso, é interessante definir quais são as tarefas essenciais para hoje e em qual horário você vai cumprir cada uma delas, para que as coisas fluam de forma mais ordenada.A falta de controle emocional pode fazer com que você desconte sua irritação nas pessoas ao seu redor, tentando encontrar um culpado para os seus problemas. Lembre-se que é preciso olhar para dentro de si antes de apontar o dedo para o outro. Fazer essa reflexão evita atitudes impulsivas, além de te ajudar a se entender melhor.