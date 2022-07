Previsão do signo de Câncer para hoje, 4 de julho

Começar a segunda-feira com o posicionamento da Lua em Virgem é especialmente benéfico para a nossa vida profissional, já que as influências desse signo nos auxiliam a a realizar nossas tarefas com mais desenvoltura e praticidade.

Por esse motivo, uma dica interessante é que você organize sua rotina e cultive o hábito de manter uma agenda, para que consiga equilibrar os seus compromissos de acordo com as suas necessidades. Lembre-se que, fazendo um planejamento e criando o costume de seguí-lo, você se sente mais satisfeito consigo mesmo e consegue aproveitar os momentos de lazer sem culpa.

Durante a estadia da Lua em Virgem (até amanhã no fim do dia), tenha cuidado para não se fechar emocionalmente.

Signo de Câncer hoje



Os nativos de Câncer são acostumados com certa flutuação de humor, porque a Lua é o seu planeta regente, e também é o astro que transita mais rápido pelos signos. O sextil que a Lua está fazendo com o Sol pode fazer com que você se sinta mais motivado, mas as energias virginianas podem incitar um pensamento pessimista.



