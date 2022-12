Previsão do signo de Câncer para hoje, 4 de dezembro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua ingressa em Touro, o que gera ânsia por estabilidade emocional e financeira. Esse é um momento muito poderoso, que convida a nos aprofundar nos processos que estamos vivendo, para que consiga compreender de maneira verdadeira o que você pode aprender com eles, e o que deve modificar para engrenar seu desenvolvimento pessoal. As energias taurinas evidenciam nossa determinação para agir em prol dos nossos desejos e necessidades mais profundas, e o encontro da Lua com Urano nos ajuda a fazer isso com mais coragem e originalidade.Aproveite o domingo para aproximar-se da sua família, criar laços estáveis e conciliar os conflitos que estavam dificultando a convivência entre vocês. Lembre-se de ser flexível e não levar tudo para o lado pessoal.