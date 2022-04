Previsão do signo de Câncer para hoje, 4 de abril

Signo de Câncer hoje

Essa semana se inicia com o trânsito da Lua por Touro, o que nos ajuda a começar a semana colocando as coisas em ordem, mas é preciso ter cuidado com a tendência de se cobrar demais. Por isso, uma dica para nos preparar para os próximos dias é aproveitar esse posicionamento lunar e organizar as prioridades desta semana. Além disso, o Sol está se aproximando de Mercúrio em Áries, o que pode nos fazer sentir um pouco estagnados, principalmente no trabalho. A influência da conjunção entre esses dois planetas tende a nos deixar ansiosos, principalmente enquanto a Lua estiver em Touro - o que acontece até às 23 horas. Sendo assim, é importante tirar um momento para refletir sobre os pensamentos que estão gerando ansiedade antes de tomar decisões importantes hoje.Esse é um bom momento para refletir sobre o que você quer concretizar a longo prazo e com muita criatividade. Tente fazer isso sem se pressionar tanto, apenas pensando sobre o que te inspira a tomar os próximos passos. Aproveite o início desta semana para fazer um planejamento mais detalhado.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.