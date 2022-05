Previsão do signo de Câncer para hoje, 31 de maio

Signo de Câncer hoje

Ontem a Lua entrou na fase nova, reiniciando seu ciclo enquanto transitava pelo signo de Gêmeos. Além disso, essa lunação aconteceu enquanto Marte e Júpiter estavam caminhando lado a lado em Áries, nos fazendo sentir mais dispersos e ansiosos. Apesar disso, todo esse contexto astrológico faz com que esse seja um momento muito poderoso, em que nos sentimos mais dispostos a correr atrás de nossos objetivos. Porém, é preciso ter cuidado para não ir com muita sede ao pote - afinal, Mercúrio ainda está em movimento retrógrado. Preste muita atenção nas conversas e ideias que você tiver. Pode ser que neste momento elas surjam ainda de forma um pouco confusa, mas muita está começando a clarear, principalmente a partir da próxima semana.A influência da Lua nova pode fazer com que as cancerianas se sintam prontas para ‘partir pra outra’, seja em um relacionamento, uma meta pessoal ou uma demanda profissional. Lembre-se que nada se resolve do dia para a noite. Você deve acreditar no seu potencial, mas também precisa ter serenidade para tomar decisões sábias.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.