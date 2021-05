Previsão do signo de Câncer para hoje, 31 de maio

Essa semana se inicia com a Lua transitando por Aquário e forma sextis com Vênus e com Mercúrio, que estão caminhando lado a lado em Gêmeos. Esses aspectos indicam um bom momento para os relacionamentos afetivos, nos deixando mais dispostos a ouvir o outro com paciência e compreensão.

Por isso, é interessante aproveitar para iniciar essa semana com o pé direito, resolvendo os conflitos que ocorreram nos últimos dias. Ao dialogar com as pessoas que amamos (ou até mesmo com os colegas de trabalho), é necessário ter cuidado para analisar a forma como as suas palavras irão ser interpretadas, principalmente devido ao movimento retrógrado de Mercúrio que se iniciou ontem.

Quando Mercúrio não está transitando de forma típica, os desentendimentos e imprevistos nos deixam mais irritados, porque são mais recorrentes. Sendo assim, prepare-se psicologicamente para lidar com essas situações da forma mais serena possível, sabendo que, quando nos deparamos com algo que sai do controle, perder a razão apenas piora o cenário.

Signo de Câncer hoje

Como a Lua, que é o planeta regente de Câncer, está formando dois importantes aspectos hoje, você pode ser acometido por uma inquietação emocional. Ao mesmo tempo que a sua sensibilidade está aflorada e tudo te afeta de forma impressionável, você também está mais inflexível devido às energias aquarianas. Tenha cuidado para equilibrar essa dualidade.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.