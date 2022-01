Previsão do signo de Câncer para hoje, 31 de janeiro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua entra em Aquário antes das 7 horas, o que nos ajuda a começar a semana com mais ânimo e determinação para correr atrás dos nossos objetivos. A influência das energias aquarianas evidencia nossa criatividade e capacidade intelectual para o trabalho. Por isso, hoje é um bom dia para resolver questões que estavam estagnadas. É importante dividir suas ideias com colegas e também pedir ajuda para pessoas que você admira. Não pense que você pode ou deve carregar o mundo nos ombros apenas porque está disposto a se esforçar - ser empenhado e ser obcecado pelo trabalho são coisas muito diferentes.Hoje é um dia poderoso para fazer terapia ou, pelo menos, observar seus sentimentos e se dedicar ao autocuidado. Caso algo que você leia ou veja seja um gatilho para questões do seu passado que te machucam, não busque apenas calar esses sentimentos, porque eles precisam ser superados para que você não continue carregando essa bagagem para o seu futuro.