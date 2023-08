Previsão do signo de Câncer para hoje, 31 de agosto

Chegamos ao final do mês com uma super Lua cheia. Se você acordou sensível, continue se cuidando, preserve o seu gasto energético, pois estamos sob uma Lua extremamente sensível. É importante que você se reconecte com a fonte. Tente dormir um pouco mais, faça pequenas pausas ao longo do dia, respire um pouco, medite ou faça uma aula de yoga.

O período da manhã é marcado por um encontro harmonioso entre Lua e Júpiter. As emoções vêm à tona com mais intensidade, mas o que você cultivou há algum tempo, se for consistente, existe possibilidade de êxito quando for expressá-lo. A intuição está em alta, não deixe de acreditar nela para tomar alguma decisão.

Estabeleça metas, pois o Céu está nos oferecendo muitas oportunidades de crescimento, principalmente, se for relacionado a estudos, viagens e desenvolvimento pessoal. Júpiter está trazendo proteção no que você necessita de ajuda. E no período da tarde, a Lua faz oposição a Mercúrio. Melhor planejar e se organizar, pois tudo pode ficar confuso e o esforço será dobrado para compreender.

À noite, Urano entra em cena e tudo que você deseja é ser livre para criar. Sempre quando tem Urano, a ansiedade entra sem pedir licença. Canalize essa energia para atividades que o ajudem a relaxar e você aproveitar melhor a sua intuição.

Câncer

O Universo vem te convidando a fazer uma limpeza emocional, promovendo uma transformação interna na sua vida. Parece desafiador, mas saiba que você não está só no mundo. As coisas podem fluir melhor quando você conta com seus amigos. Você está buscando um sentido mais para sua existência, mas cuidado para não se envolver em muitos compromissos ou ficar muito preso na razão.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.