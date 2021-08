Previsão do signo de Câncer para hoje, 31 de agosto

Esta semana se iniciou com o trânsito da Lua por Gêmeos, o que marca dias mais agitados interna e externamente. Isso acontece porque a energia geminiana é marcada por muita ansiedade e criatividade, fazendo com que seja necessário trabalhar a serenidade para lidar com o fluxo de pensamentos que se intensifica nesse momento. Além disso, nossa vida profissional é favorecida pela conjuntura astrológica atual, caso tenhamos cautela para lidar com impulsos agressivos que podem surgir devido à influência de Marte. Lembre-se de não ficar preso ao sentimento de culpa, que te leva a desconfiar da sua própria capacidade e a procrastinar para cumprir seus compromissos. Busque tomar atitudes acerca das suas percepções, pensando em como você pode se transformar aquilo que não está lhe agradando em você mesmo, para estar cada dia mais alinhado a sua essência.

Signo de Câncer hoje

Aproveite as trocas de ideias que são favorecidas pela presença da Lua em Gêmeos para ter conversas produtivas no trabalho. Marcar reuniões, colocar suas ideias no papel e conversar com outros profissionais são possibilidades de desenvolver novos projetos que trarão bons resultados. Não tenha medo de ser criativo(a).



