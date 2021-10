Previsão do signo de Câncer para hoje, 30 de outubro

No final da semana passada, o Sol ingressou em Escorpião, signo relacionado à intensidade, à intuição, à transformação e à sensualidade. Hoje Marte, que é considerado o planeta regente de Escorpião na Astrologia Clássica, também está adentrando neste signo. Marte é compreendido como o planeta que representa o instinto de sobrevivência e os mecanismos de defesa que utilizamos para nos proteger. Por isso, a regente desse astro se relaciona com aquilo que nos motiva a agir, nossa força de vontade, nossos impulsos agressivos e sexuais. Isso indica um momento em que nos sentiremos mais confiantes, decididos e determinados. Por outro lado, tudo em excesso faz mal. A manipulação é um dos pontos desafiadores que podem ser evidenciados em nossa personalidade quando o Sol e Marte estão sob a influência de Escorpião.

Signo de Câncer hoje

Os cancerianos são guiados por suas emoções e pela intuição A forte influência de Escorpião faz com que você consiga ler nas entrelinhas e perceba coisas que passam batidas para outras pessoas. Por isso, as suas motivações podem não ser compreendidas por outras pessoas, que vão te considerar impulsivo. Lembre-se que suas decisões só devem fazer sentido para você.



