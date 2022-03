Previsão do signo de Câncer para hoje, 30 de março

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua continua transitando por Peixes, e o clima se torna um pouco mais harmônico, porque a conjunção que estava se formando entre Vênus e Saturno começa a perder força. O desafio relacionado ao posicionamento da Lua em Peixes é que ficamos mais perceptivos a tudo e todos à nossa volta e, consequentemente, tomamos as dores dos outros como problemas pessoais. A necessidade de ajudar as pessoas amadas pode fazer com que você não respeite a privacidade delas e os seus próprios limites, indo longe demais para tentar resolver algo que não diz respeito a você. Apesar de ter as melhores intenções, é preciso compreender que não podemos interferir no processo de evolução das outras pessoas, principalmente quando elas não querem a nossa ajuda.A influência da Lua em Peixes faz com que os nativos de Câncer se sintam mais calmos, configurando um bom momento para se aproximar das pessoas que você ama com pequenos gestos de carinho. Apesar disso, é preciso ter cuidado para não se doar demais e acabar colocando as necessidades e as metas dos outros acima das suas.