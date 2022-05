Previsão do signo de Câncer para hoje, 30 de maio

Signo de Câncer hoje

O fim do mês marcado pela Lua nova em Gêmeos pode ser um pouco agitado, principalmente no âmbito mental, nos fazendo sentir mais ansiosos e dispersos. Fazer uma lista de prioridades para não perder o foco durante o dia e acabar esquecendo algum compromisso é algo muito válido para esse momento. A ansiedade tende a estar mais intensa hoje e amanhã, porque Marte e Júpiter estão formando uma forte conjunção no signo de Áries. O encontro entre esses dois astros pode evidenciar alguns traços da personalidade, como a competitividade, a capacidade de liderança e iniciativa e a impulsividade. Por isso, é necessário direcionar toda esse energia ariana com cuidado, para que você aproveite a capacidade de agir com coragem e assertividade, sem se deixar levar pelas emoções nos momentos mais difíceis do dia.Para os cancerianos, que são regidos pela Lua, a quadratura que esse astro forma com com Netuno hoje pode te direcionar a questionar os sentimentos que estão guiando suas decisões. Você tende a se esquecer de refletir racionalmente sobre os prós e contras, principalmente em situações que envolvem sentimentos profundos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.