Previsão do signo de Câncer para hoje, 30 de janeiro

É Lua cheia no signo de Libra, o signo dos encontros. E mesmo com tantos desencontros é no encontro que tudo se transforma ou renova. Aproveite para fazer coisas em companhia. Só não pode ficar só. E se ficar só, tudo bem, pois não tem encontro melhor do que o seu com você mesmo(a). A Lua vai interagir com Plutão num aspecto amigável. A terça-feira está perfeita para negociações, seja no trabalho, seja nos relacionamentos amorosos. Aproveite para fazer as mudanças profundas e necessárias nas suas parcerias, abra espaço para esse sentimento crescer.

Signo de Câncer hoje

Tente equilibrar seu desejo de controle, permita que as coisas fluam e se adapte mais, pois o excesso de controle pode resultar em ansiedade e tensão. Tudo que você precisa agora é se adaptar as mudanças. Não tente controlar demais seu parceiro(a) ou sua família.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.