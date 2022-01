Previsão do signo de Câncer para hoje, 30 de janeiro

A conjunção tensa que está se formando entre Mercúrio retrógrado e Plutão continua nos influenciando hoje. Como a Lua passa o dia todo em Capricórnio, as coisas tendem a ser um pouco mais calmas que nos últimos dias, já que esse signo é relacionado à seriedade e à constância.



Porém, somando a influência da conjunção com as energias capricornianas, precisamos ter cuidado com o mau humor e com a mania de chamar atenção por pequenas coisas de forma implicante. Passar o dia de forma mais tranquila e organizar os compromissos da semana que está se iniciando são boas dicas para esse domingo.

Signo de Câncer hoje

Escrever sobre as percepções que você vem tendo nas últimas semanas é uma ótima forma de aproveitar os últimos dias da retrogradação de Mercúrio para integrar verdadeiramente os ensinamentos que esse trânsito trouxe. Busque ter um momento reservado, em que você se sinta confortável para escrever ou para outra forma de autocuidado.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.