Previsão do signo de Câncer para hoje, 30 de agosto

Hoje a Lua atinge o auge do seu ciclo e se perde no signo oceânico de Peixes. Falam por aí de uma superlua azul, mas é inútil procurarmos uma explicação desse raro fenômeno fora dele mesmo. Em Peixes temos que lidar com o incompreensível. Apenas, não se distraia! Silencie e contemple, pois sem estresse e sem pressão, algo será revelado. Fique disponível para ver, ouvir ou sentir o que a lua tem a dizer, fique disponível para você mesmo.

A Lua cheia no signo de Peixes acontece hoje, exatamente, às 22:35, mas pode ser que você já venha sentindo esse alinhamento. Sono, insônia, tensão, ansiedade, emoções à flor da pele, tudo transborda. E a saída é soltar as bordas e mergulhar profundo. Sem medo de ir lá no fundo, existe algo a ser dissolvido. Não tenha medo, Saturno está junto da Lua segurando a onda.

E como a mesma água que dissolve é a água que fecunda. Seus sonhos ganham vida, tire-os do papel. Saturno mostra os limites entre o imaginar e o realizar. Céu e Terra se unem em prol do coletivo. As diferenças se fundem. Estamos falando de fim, começo; de tudo e nada ao mesmo tempo.

Câncer

A Lua cheia em Peixes chega junto com Saturno e promete não facilitar as coisas. Saturno não existe apenas para nos punir, ele cria obstáculos que nos levam ao amadurecimento. Então preste bem atenção para não deixar pontas soltas em situações que envolvem diplomas, ensino superior, intercâmbio, viagem internacional, publicação e concursos. Se você lida com esses assuntos ou trabalha em uma dessas áreas, provavelmente receberá uma tarefa desafiadora, mas essa experiência lhe trará reconhecimento.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.