Previsão do signo de Câncer para hoje, 30 de abril

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua Crescente em Virgem nos inspira a organizar nossa rotina e todas as ideias e emoções que vem surgindo com o turbilhão de pensamentos do dia-a-dia. É um momento para colocar a mão na massa e para de procrastinar seus planos e objetivos, tanto pessoais quanto profissionais. Aproveite esse cenário criado pela lunação e o sextil de Marte e Urano e faça acontecer. Além disso, os trígonos do dia te convidam a ter mais dedicação a sua saúde mental e física, busque se movimentar, estar em contato com a natureza e com coisas que te deixem mais leve para descansar neste final de semana.O trígono entre a Lua e Mercúrio pode ajudar a trazer um senso de calma emocional e organização para a vida de Câncer. No entanto, como Mercúrio está retrógrado em seu setor de amizades, pode haver alguns desafios em se comunicar com as pessoas à sua volta.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.