Previsão do signo de Câncer para hoje, 3 de março

As movimentações astrológicas dessa semana estão despertando energias muito intensas, o que costuma nos deixar mais estressados. É preciso ter cuidado para que qualquer coisa que fuja do seu controle - seja um imprevisto ou uma opinião - acabe sendo a gota d’água para que você tenha uma reação explosiva. A Lua nova em Peixes que aconteceu ontem, em conjunção com Júpiter, nos deixa mais sensíveis ao que as pessoas falam. Além disso, Vênus e Marte estão junto a Plutão em Capricórnio, o que indica um momento de transformações intensas tanto no âmbito pessoal quanto coletivo - mudanças de valores, de fundamentos, da dinâmica de relacionamentos, etc. Por isso, é necessário redobrar a paciência e até nos manter mais reservados, evitando ambientes e pessoas estressantes. Apesar de toda essa tensão, as energias da lunação de ontem possibilita maior conexão com o eu interior e com a espiritualidade.

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua em Peixes se encontra com Netuno. A influência desse astro sobre o seu planeta regente (a Lua) pode deixar as coisas mais nebulosas, fazendo com que seja difícil enxergar o que precisa ser feito para resolver os problemas. Lembre-se de dar um passo de cada vez.

