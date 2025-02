Previsão do signo de Câncer para hoje, 3 de fevereiro

É preciso abrir os olhos para as ilusões. O que já não lhe serve mais? É o momento de buscar sua verdadeira autonomia e abandonar os enganos que, por vezes, lhe aprisionam a padrões que já não lhe traz nenhum beneficio.

Logo pela manhã, a Lua no signo de Áries, chega pertinho de Quíron - o asteróide que revela nossas dores - indicando situações desconfortáveis. Este aspecto pede coragem para lidar com velhas feridas, aquelas que sempre voltam a incomodar.



Além disso, o aspecto tenso que a Lua forma com Marte sugere um dia de provocações e, talvez, uma lembrança de algo que ainda causa dor pode bater a sua porta. É importante que você não se deixe levar pela irritabilidade ou pelas reações impulsivas, pois o conflito interior pode dificultar a clareza no momento de tomar decisões.



No entanto, Mercúrio em trígono com Júpiter promete suavizar a comunicação e facilitar diálogos mais construtivos. Aproveite essa influência para expressar seus pensamentos de maneira madura e sincera, sem cair em respostas imaturas que possam intensificar as tensões.



Em resumo, a energia deste dia pede que você se liberte das ilusões e assuma a responsabilidade de cuidar de si mesmo. Enfrente os desconfortos com coragem e utilize a clareza na comunicação para transformar desafios em oportunidades de crescimento.

Signo de Câncer hoje

Embora sua natureza seja protetora e emocional, este é um momento de encarar as vulnerabilidades internas. Liberte-se dos enganos que você mesmo construiu e permita que a clareza e o autoconhecimento transformem sua maneira de se expressar e de se cuidar.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.