Previsão do signo de Câncer para hoje, 3 de fevereiro

Ontem, no dia de Iemanjá, a Lua entrou em Peixes - signo regido pelo elemento água. A energia de espiritualidade e inspiração está super forte, então abra-se para que sincronicidades potentes possam fluir, e para enxergar a vida de forma muito mais mágica. Peça ao Universo que abra seus caminhos. Para ativar melhor isso, você pode falar em voz alta mantras como: "eu me abro para viver os mais lindos milagres", "eu estou pronto para ser surpreendido pela vida", "que o melhor mais adequado se manifeste na minha vida a partir de agora", assim por diante. Perceba o dia de hoje como um sinal do Universo te dizendo para acreditar nos seus sonhos e acreditar que você pode viver uma vida mágica, cheia de sincronicidades, felicidades e repleta de paz e luz!Respeite o seu chamado em cada momento da vida. Aproveite as energias piscianas para refletir e vá anotando todas as suas percepções. Compartilhe apenas com as pessoas que realmente agregam algo na sua jornada. Não perca seu tempo com quem te puxa para baixo e te faz duvidar dos seus sonhos.