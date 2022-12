Previsão do signo de Câncer para hoje, 3 de dezembro

Signo de Câncer hoje

Hoje o movimento retrógrado de Netuno finalmente chega ao fim. Agora que o trânsito deste astro está mais fluido, somos convidadas a explorar novas formas de conexão com nosso Eu interior, com nossas crenças e valores. Por isso, aproveite os próximos dias para cultivar novos hábitos que te ajudem nesse movimento de conexão. Dê a si mesma a chance de estar verdadeiramente presente, apreciando as pequenas coisas do dia a dia, como um bichinho ou uma flor que passarem pelo seu caminho. Esse olhar mais inspirado para a vida também é proporcionado pela influência da Lua crescente que aconteceu em Peixes, signo regido por Netuno. Hoje a Lua está crescente em Áries, o que nos deixa mais animados, mas também mais impulsivos.Ainda com a energia da Lua crescente, a influência de Áries pode nos deixar mais ansiosos. A sua reação pode ser tentar controlar tudo ao seu redor, o que é impossível e faz com que você se irrite com facilidade. Tenha cuidado para não começar discussões sem necessidade.