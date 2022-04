Previsão do signo de Câncer para hoje, 3 de abril

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua está transitando por Touro, o que gera ânsia por estabilidade emocional e financeira. O sextil que está acontecendo hoje está vivendo, para que consiga compreender de maneira verdadeira o que você pode aprender com eles e o que deve modificar para engrenar seu desenvolvimento pessoal Áries, que acontece durante os próximos 30 dias, é interessante observar onde você está colocando o seu foco. Lembre que você tem uma quantidade limitada de energia, então quanto mais você se aborrece e coloca energia no que não te agrega, menos sobra para realizar coisas incríveis que seriam positivas para você e até para o mundo. Esse novo ciclo lunar te convida a despertar coragem de assumir sua chama interna e transformar o que for preciso para se sentir cada vez mais realizado. Direcione sua energia para o que vai ser construtivo. Antes de reagir impulsivamente, respire fundo e pense se a consequência da sua ação vale realmente a pena.Os cancerianos podem (e devem) aproveitar o posicionamento da Lua em Touro para ser um pouco mais racionais e ponderar sobre o quanto estão se deixando levar pelos sentimentos. Nos últimos dias, você pode ter deixado a emotividade falar mais alto e acabar gerando conflito. Aproveite esse momento para dialogar com paciência.