Previsão do signo de Câncer para hoje, 29 de outubro

A Lua retorna a Libra para fechar o ciclo iniciado em 2 de outubro, marcando o encerramento de uma fase intensa e reveladora, especialmente nas relações. Esse momento é de avaliação e ponderação sobre o que aprendemos e o que ainda precisa ser ajustado. Com Vênus, regente de Libra, em Sagitário, sentimos o impulso de entender melhor os caminhos e as possibilidades futuras, especialmente na busca por uma conexão mais verdadeira e expansiva.



A oposição da Lua ao Nodo Norte em Áries destaca a importância de equilibrar nossas necessidades com as dos outros. É um convite para refletir sobre nossa autenticidade e coragem ao seguir nossos próprios caminhos. Esse aspecto nos leva a questionar o quanto estamos prontos para ser nós mesmos, mesmo quando isso desafia as dinâmicas já estabelecidas.

Signo de Câncer hoje

O lar e a vida familiar pedem revisão. Esse ciclo traz a oportunidade de reorganizar questões domésticas e emocionais. Com o Nodo Norte em Áries, o chamado é para que você encontre uma forma autêntica de lidar com sua carreira e vida pública, sem perder de vista a harmonia na vida pessoal.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.