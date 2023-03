Previsão do signo de Câncer para hoje, 29 de março

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua em Câncer pode trazer oscilações em suas emoções já que ela forma dois sextis e duas quadraturas ao longo do dia. Atente-se a vibe baixa que pode surgir principalmente por se tratar de um signo de água, que fala muito sobre seu lado emocional, sentimentos e necessidade de dar mais atenção a si mesmo. Esses trânsitos te convidam a confiar mais no seu sentir, buscar iniciar processos poderosos e cuidar da sua saúde mental e emocional. Tome cuidado para não acabar se vitimizando no processo, achando que tudo vai dar errado, pois muito imprevistos podem surgir, mas é preciso entender o motivo desta mudança e o que isso significa para você. Além disso, Marte em Câncer forma um trígono com Saturno em Peixes, te convidando a acordar dos seus sonhos e colocar em ação, saber que é possível se dedicar a eles sem perder a esperança, entendendo que nem tudo precisa ser perfeito para valer a pena.A presença da Lua em seu signo formando vários aspectos ao longo do dia, pode trazer uma instabilidade para suas relações, já que seus sentimentos podem mudar facilmente. Esse aspecto pode trazer desafios emocionais que encorajam auto-reflexão e cuidado pessoal.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.