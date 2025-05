Previsão do signo de Câncer para hoje, 29 de maio

Hoje, a sensível Lua em Câncer nos convida ao recolhimento e à escuta das emoções mais íntimas. Pode ser um bom momento para cuidar da casa, do corpo e das memórias. Mas o grande destaque é a preparação para um momento raro e potente: Mercúrio Cazimi.



O que é Mercúrio Cazimi?

É quando Mercúrio, o planeta das ideias, da fala e do raciocínio, entra no "coração" do Sol — um alinhamento exato, chamado cazimi na astrologia tradicional. Isso acontece meia-noite (00h00 de sexta-feira), trazendo um portal de clareza mental, lucidez e revelações.



É como se a mente fosse iluminada por dentro. Pode ser o momento ideal para:

tomar uma decisão importante

escrever algo que precisa ser dito com verdade

fazer uma conversa difícil com mais sabedoria

ter insights que reorganizam seu caminho



Dica:

Durante o dia, acalme a mente. Respire fundo. Deixe ideias se assentarem. À noite, reserve um tempo de silêncio para observar como os pensamentos se organizam sozinhos. Há sabedoria chegando.

Signo de Câncer hoje

Com a Lua no seu signo e Mercúrio Cazimi iluminando seu eu interior, você pode se enxergar com mais nitidez. Perceba o que você tem deixado de dizer — para os outros e para si mesmo. É um ótimo dia para realinhar sua expressão com sua essência.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.