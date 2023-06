Previsão do signo de Câncer para hoje, 29 de junho

Signo de Câncer hoje

Conforme a Lua caminha pelo signo de Escorpião, nossas emoções mais profundas vão sendo reviradas, trazidas à tona para que possam ser trabalhadas. Nesse processo, alguns ângulos são formados no céu para potencializar essas mudanças necessárias e, de certa forma, mostrar o que precisa ser feito. Nesta quinta-feira, a Lua quadra Vênus e se opõe a Júpiter. Isso nos leva a questionar a forma como lidamos com nossa autoimagem, o valor que damos a nós mesmos e a nossa história. Além disso, nos leva a encarar as fragilidades de tudo aquilo que hoje consideramos estável (como empregos, relacionamentos, situações de vida etc). Também é comum surgir a necessidade de encarar nossa situação financeira, para entender o quão grave um eventual problema está.É possível que você entre em uma discussão com seu amor, falando sobre liberdade e espaço de cada um. Cuidado para não entrar em uma briga de ego. No trabalho, faça o possível para não se envolver em discussões, pois elas podem resultar em problemas sérios. Você se sente altivo e poderoso, lidando com esses problemas com facilidade.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.