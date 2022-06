Previsão do signo de Câncer para hoje, 29 de junho

Signo de Câncer hoje

Ontem a Lua entrou na fase nova enquanto estava transitando pelo signo de Câncer. Esse é um dos momentos mais esperados do mês, já que essa fase lunar é famosa por proporcionar novos começos e oportunidades que trarão resultados a longo prazo, nos ajudando a renovar nossas energias e nos impulsiona a criar novos projetos. Porém, outra necessidade evidenciada por essa lunação é a de descansar, porque os últimos dias foram turbulentos para todos nós, principalmente no âmbito profissional. Além disso, os trânsitos deste momento podem desencadear algumas reviravoltas que despertam inseguranças e conflitos gerados por falhas na comunicação e por uma visão idealizada do outro, que nos faz enxergar apenas aquilo que desejamos, ignorando o que não queríamos que fosse verdade.A lunação que acontece no seu signo indica que sua vida tomará um rumo diferente, principalmente na área de relacionamentos. Uma pessoa amada estar te impedindo de realizar seus próprios sonhos para o futuro, o que tem te deixado um tanto quanto confuso sobre se manter dentro desta relação ou não. Escute sua intuição.