Previsão do signo de Câncer para hoje, 29 de dezembro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua entra em Áries e se encontra com Júpiter logo no início da manhã, trazendo mais movimento, expansão e socialização para o dia. Apesar disso, é preciso ter cuidado com o ímpeto para fazer mudanças, já que o movimento retrógrado de Mercúrio começa hoje. Muitos imprevistos podem acontecer, por isso, tente desacelerar um pouco e evite começar coisas novas e intensas. Respeite o que esse trânsito está te pedindo, dê um passo para trás sem a pressão de bater o martelo para alguma decisão agora. Além disso, questões relacionadas a meios de transportes podem ocorrer. Tenha cuidado com as viagens de final de ano, atrasos e acidentes.A presença da Lua em Áries, traz a necessidade de estar em movimento, buscando por mais emoções e um pouco de adrenalina. Essa energia acaba deixando você, canceriano, mais irritado. É importante dar atenção a sua intuição, buscando compreender seus sentimentos.