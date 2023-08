Previsão do signo de Câncer para hoje, 29 de agosto

Logo no início da manhã, a Lua em aquário e Vênus em leão, se encontram frente a frente e o duelo está formado. De um lado, você se sente livre para ser você mesmo. E do outro lado, existe a opinião do outro. E se você se sente inadequado, aproveite a Lua crescente em aquário e busque se libertar dessa emoção que esse outro está despertando em você.

Respire! Observe seus sentimentos. O dia será marcado por essa sensação de insegurança emocional. E tudo que você precisa fazer é conciliar os seus desejos com os desejos do outro, ou seja, saber ceder, mas sem deixar de lado o que faz teu coração vibrar.

E nesse clima de insegurança, muito cuidado com os excessos, já que essa Lua também vai entrar em conflito com Júpiter, provocando muitas expectativas. As coisas não vão se resolver como num passe de mágica.

Câncer

Você precisa de uma motivação para recomeçar, pois as transformações são inevitáveis. De um lado, a Lua te convida a viver novas emoções, enfrentar as mudanças, mas do outro lado você está se prendendo a segurança material.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.