Previsão do signo de Câncer para hoje, 28 de setembro

Hoje a Lua continua transitando por Escorpião, dando maior ênfase à capacidade intuitiva e às conexões emocionais. É preciso ter equilíbrio entre as emoções e as ações - tente pensar bem antes de agir! A intensidade escorpiana pode fazer com que as coisas pareçam ter mais peso do que realmente têm, e é preciso não se deixar levar pela raiva ou pela ansiedade que podem vir à tona. Além disso, Mercúrio - o planeta regente do intelecto - ainda está em movimento retrógrado no signo de Virgem, e continua afetando os assuntos relacionados à auto-cobrança, desconfianças e responsabilidades. Tente não ‘perder as estribeiras’ com as cobranças que estão surgindo - você é capaz de lidar com os contratempos e, ainda, aprender com eles. Este é um ótimo momento para focar nos seus relacionamentos, e analisar as mágoas que você está carregando. Busque desenvolver sua paciência para dialogar mais.

Signo de Câncer hoje

Hoje, alguns desafios durante o dia podem te deixar irritado. Isso porque a Lua está transitando por Escorpião, que é um signo de Água assim como o seu. Isso significa que os incômodos e as inseguranças que você já vinha sentindo se tornam mais evidentes. É preciso lidar com esses sentimentos de forma consciente, para não descontar sua emotividade nos outros. Desabafar com uma pessoa amada é uma boa saída.

