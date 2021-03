Previsão do signo de Câncer para hoje, 28 de março

A conjuntura astrológica atual promete que esse domingo seja movimentado emocionalmente. A Lua está oposta ao posicionamento do Sol, despertando sensações contraditórias e nos deixando mais teimosos e obstinados, além de impulsionar uma postura mais egoísta e aventureira, especialmente devido à influência das energias arianas nesse momento. Na parte da tarde, aproximadamente às 16h, a Lua - que está em Libra - torna-se cheia e isso faz com que os processos que estamos vivenciando alcancem o seu ápice, evidenciando o que poderia estar encoberto e, por mais que isso possa ser incômodo se você estiver passando por algum desafio em seus relacionamentos, é possível ter mais clareza quanto o caminho que se deve tomar para resolver essas questões e ser mais fiel à sua essência. Além disso, a Lua também está oposta à Vênus, e esse aspecto tenso pode criar impedimentos psíquicos que te levam a criar barreiras emocionais. Sabendo disso, tome cuidado para não se afastar de pessoas que são importantes para você, aproveite o dia para compartilhar momentos de lazer com quem você ama.

Signo de Câncer hoje

Como a Lua é o planeta regente de Câncer, a fase cheia do ciclo lunar te leva a estar mais disponível para as pessoas amadas, após dias em que a irritação pode ter criado um distanciamento entre vocês. Por outro lado, este astro está oposto a Vênus, criando barreiras emocionais. O ideal é compartilhar momentos de descontração, sem abordar assuntos delicados.



