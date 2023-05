Previsão do signo de Câncer para hoje, 28 de maio

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua passa o dia em Virgem, trazendo cobranças por uma vida mais estruturada. Por outro lado, o aspecto tenso que o Sol está formando com Saturno há alguns dias pode trazer mais desânimo e ansiedade. Aliviando um pouco essa tensão, a Lua forma um trígono com Mercúrio em Touro, que pode trazer mais harmonia para seus sentimentos e conversas. Aproveite esse momento para falar sobre seus pensamentos e desenvolver o autoconhecimento. Além disso, o trígono entre Lua e Urano em Touro traz um energia de inovação, convidando a fazer as coisas acontecerem de uma forma diferente. Busque experimentar algo novo e estabelecer limites saudáveis em suas relações.O trígono entre a Lua e Mercúrio pode trazer uma maior objetividade e discernimento. Você pode se sentir mais capaz de analisar suas emoções de maneira prática e encontrar soluções para questões emocionais.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.