Previsão do signo de Câncer para hoje, 28 de junho

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua se torna nova em Câncer, o que é um dos momentos mais esperados do mês, já que essa fase lunar é famosa por proporcionar novos começos e oportunidades que trarão resultados a longo prazo. Para a maioria de nós, essa lunação representa uma ‘luz no fim do túnel’, que nos ajuda a renovar nossas energias e nos impulsiona a criar novos projetos. Essa possibilidade se torna ainda mais evidente devido ao sextil que a Lua está formando com Urano, que traz transformações intensas e inesperadas, mas que serão positivas para o crescimento pessoal. Porém, é preciso lembrar que tudo depende do ponto de vista e, caso você seja resistente a tais mudanças, pode ter dificuldade para enxergar como elas podem beneficiar a sua vida. A única certeza que podemos ter é da inconstância de todas as coisas, então é necessário aprender a lidar com esse fato sem tanto sofrimento.A lunação que acontece no seu signo indica que sua vida tomará um rumo diferente, principalmente na área de relacionamentos. Uma pessoa amada estar te impedindo de realizar seus próprios sonhos para o futuro, o que tem te deixado um tanto quanto confuso sobre se manter dentro desta relação ou não. Escute sua intuição e o conselho de amigos.*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.