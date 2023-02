Previsão do signo de Câncer para hoje, 28 de fevereiro

Signo de Câncer hoje

Hoje a Lua crescente continua em Gêmeos, mas entrará em Câncer no fim do dia, despertando um clima mais sensível e cheio de empatia, perfeito para cuidar de você e das pessoas ao redor com mais amor e acolhimento (principalmente amanhã). Enquanto a influência geminiana continua forte, aproveite para conversar seus sentimentos, limites, preocupações e planos - a troca de ideias é muito facilitada por esse momento lunar. O cuidado neste momento é para não ser direto e sincero 'demais', sem medir suas palavras e a forma como elas vão afetar as pessoas ao redor. A empatia e a compreensão são essenciais para ter conversas construtivas.Com a Lua crescente em Gêmeos, é importante se comunicar com os outros. Escreva, fale, ouça e troque ideias. Você pode encontrar novas informações ou perspectivas interessantes nessas trocas.