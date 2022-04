Previsão do signo de Câncer para hoje, 28 de abril

Signo de Câncer hoje

A presença de Marte e de Vênus em Peixes tem configurado um momento de reflexão, introspecção e transformação que todos nós vivemos, mesmo que de formas diferentes. Nesse momento em que o Sol está em Touro, somos direcionados a perceber certos padrões de comportamento e crenças limitantes que estamos alimentando, mas que não são mais benéficas. Além disso, a Lua em Áries se encontra com Quíron hoje e, apesar deste ser considerado um aspecto desarmônico, a proximidade entre esses dois astros nos ajuda a ter uma percepção mais assertiva de nós mesmos, sabendo identificar nossos limites e necessidades. Os nossos instintos se tornam mais amplificados e seremos levados a agir com mais coragem e autenticidade.A necessidade de se encaixar no outro geralmente provém com base naquilo que você mesmo impôs como um padrão de relacionamento perfeito. Muitas vezes, os nativos de Câncer podem acabar tentando moldar o seu modo de pensar e de agir, porque acreditam que isso é o que deve ser feito, seja para atingir suas próprias expectativas ou as das pessoas com quem se relacionam.