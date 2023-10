Previsão do signo de Câncer para hoje, 27 de outubro

Estamos na fase pré-lua cheia e conforme a lua se enche, ansiedades podem aflorar. E hoje a Lua está em Áries, solitária e silenciosa. Não interage com nenhum outro planeta. A lua guerreira não quer guerra com ninguém.

O desejo de poder é forte, a luta é intensa, mas tudo acontece nos bastidores. E o melhor a fazer nesse momento é se preparar e se concentrar, assim como um guerreiro se prepara para a guerra. Amanhã é dia de eclipse lunar. O último eclipse no eixo Touro-Escorpião (o próximo só em 2031). Então aproveita, fecha o ciclo. Acabou. Nos últimos dois anos, você teve que lidar com o ter e o perder, teve que morrer e renascer, viveu um caos, várias crises e muitas dores. Mas sua guerra nos próximos dois anos será conquistar a si próprio.

As inseguranças estão vindo à tona. Mas tudo bem, ninguém pode garantir o resultado. Só o perigo é certo. E a única coisa que posso lhe garantir é o crescimento. Uma flor quer desabrochar, mas para isso você precisa aceitar o desafio do desconhecido, afinal, é o primeiro passo, o início, não espere pelo outro.

Leia o seu signo e veja o que precisa ser curado na sua vida agora, Marte em Escorpião é cirúrgico, ele vai fundo e corta o mal pela raiz.

CÂNCER

Se envolva mais com seu trabalho, se aproxime dos seus superiores ou cuide do que deseja se tornar no futuro. Você só precisa ser verdadeiro com você mesmo(a) e agir por vontade própria. Mergulhe nas suas inseguranças, pois haverá a possibilidade de vencer os medos, superar os bloqueios e se libertar das inseguranças.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.