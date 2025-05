Previsão do signo de Câncer para hoje, 27 de maio

Hoje é dia de recomeço — mas não apenas um recomeço no fazer, e sim no pensar. A Lua Nova em Gêmeos, com Mercúrio também nesse signo e em conversas importantes com Saturno, Urano, Netuno e Plutão, ativa múltiplas camadas da mente: lógica e intuição, razão e sensibilidade, tradição e inovação.



Você pode mudar de ideia, e tudo bem.

Você pode repensar caminhos, dar voz ao que estava calado, encontrar novas formas de se expressar ou se reconectar com algo que faz sentido agora.

Essa lunação nos convida a escutar mais e julgar menos, abrir espaço para trocas honestas e descobrir o que pode nascer de uma conversa boa — até mesmo com você mesma(o).



Hoje, semeie perguntas. Deixe que as respostas venham com o tempo.

Signo de Câncer hoje

Um ciclo de encerramentos sutis e silenciosos começa agora. É hora de deixar ir ideias, medos ou padrões mentais que já não combinam com quem você está se tornando. O invisível está mais ativo do que nunca. Confie na sua intuição.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.