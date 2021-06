Previsão do signo de Câncer para hoje, 27 de junho

Signo de Câncer hoje

Essa semana foi marcada por dias intensos e os trânsitos astrais demandam um centramento interno e atenção constante ao que está se passando internamente. É preciso buscar coerência entre o que pensamos, sentimos e valorizamos e a forma como agimos e nos posicionamos na vida. Hoje Vênus ingressa em Leão, despertando sentimentos mais intensos, que podem gerar comportamentos explosivos ao menor sinal de vulnerabilidade. Como Vênus é considerado o planeta do amor e da beleza, o posicionamento desse astro em Leão indica a possibilidade de ego inflado, o que nos deixa mais carentes, despertando a necessidade de ser admirado. Isso pode fazer com que sejamos mal e fiquemos com ciúmes quando não sentirmos que estamos recebendo a atenção necessária. Durante as próximas semanas, em que o trânsito de Vênus estará evidenciando as energias leoninas, é preciso ter cuidado para não dramatizar situações que não merecem o gasto de tempo e de energia.A presença de Vênus em Leão durante as próximas semanas pode ser especialmente desafiadora para os nativos de Câncer, que tendem ao vitimismo por natureza. Por isso, é muito importante ter cuidado para medir suas reações nesse momento, lembrando que ficar se lamentando e dramatizando as situações apenas dificulta a resolução.