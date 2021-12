Previsão do signo de Câncer para hoje, 27 de dezembro

Os efeitos da Lua minguante que aconteceu ontem continuam reverberando até o ano novo, o que indica que esse é um momento perfeito para deixar ir tudo aquilo que tem sido pesado demais. Com o clima das festas de fim de ano, acabamos fazendo uma retrospectiva do ano mesmo que de forma involuntária. Por isso, percebemos aquilo que vivemos neste, analisando o que deu certo e o que gostaríamos que tivesse sido diferente. Os pedidos de ano novo são muito comuns e é muito importante saber aquilo que gostaríamos de transformar e de alcançar no próximo ano. Porém, como a passagem de ano ocorre durante a última fase do ciclo lunar, é importante identificar aquilo que você precisa deixar ir para alinhar as metas de 2022.

Signo de Câncer hoje

A Lua minguante tende a deixar os nativos de Câncer mais carentes, mas você pode aproveitar as energias despertadas por esse fenômeno para finalizar com coragem aqueles assuntos ou relacionamentos que estão sendo desgastantes. Não carregue fardos desnecessários para o próximo ano.



*O Astrocentro é a maior comunidade online de esoterismo do Brasil. Eles oferecem consultas de Tarot, Baralho Cigano, Vidência e outros oráculos, Mapas Astrais e cursos esotéricos para auxiliar em sua jornada de autoconhecimento.