Previsão do signo de Câncer para hoje, 27 de agosto

Hoje o planeta Marte, conhecido como o planeta guerreiro, chega no signo de Libra e permanece até o dia 12 de outubro. É uma combinação um pouco contraditória, pois reúne qualidades opostas, mas ao mesmo tempo complementares. Marte quer conquistar, se impor e lutar pela sua autonomia, mas no signo de Libra ele perde seu poder de decisão e escolha. É um herói numa situação um pouco desconfortável, já que ele não pode decidir e escolher sozinho. Ele parte pra guerra levando a diplomacia. E não existe arma mais poderosa do que a inteligência e o diálogo.

E agora os seus relacionamentos se transformam no cenário perfeito para que você enfrente as batalhas da vida. Os conflitos ganham força, já que o grande aprendizado desse período é saber entrar no reino do outro e ao mesmo tempo agir em direção às suas vontades, ou seja, unir a força marcial e a sensatez libriana nos empreendimentos da vida.

Quem depende muito do outro, vai ter que fortalecer sua identidade e se libertar para agir em direção às suas vontades, ou seja, tomar as rédeas da própria vida. E para quem sempre vai sozinho, vai ter que aprender a dosar suas forças e agradar tanto a si quanto ao seu companheiro.

Câncer

A chegada de Marte no signo de Libra vai impactar sua vida doméstica e familiar. Pode ser que suas relações familiares sejam colocadas à prova. Sua casa será seu refúgio, aproveite para embelezar o seu cantinho, pois é no seu lar que você vai se sentir energizado para enfrentar as batalhas.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.