Previsão do signo de Câncer para hoje, 26 de setembro

E a Lua segue revolucionária no signo de aquário. Estamos numa semana acelerada, com muita vontade de fazer acontecer, mas cuidado, pois Mercúrio em Virgem não vai te deixar fazer de qualquer jeito.

Ao longo do dia a Lua vai interagir com vários planetas. E logo no início da manhã ela bate um papo tranquilo com Marte, que quando está no signo de Libra não quer guerra com ninguém. E esse diálogo harmonioso aumenta o desejo de unir pessoas, colaborar, cooperar. As relações ganham uma dose extra de diplomacia e você não vai precisar impor para conquistar seus objetivos.

Mas logo em seguida, a Lua se opõe a Vênus e a receptividade não será muito boa. O segredo é não se deixar afetar por um comportamento desagradável. Mantenha a classe e reflita sobre seu papel nos grupos, você quer poder? Não tente controlar, competir, não queira se destacar sozinho(a), apenas desempenhe o seu papel e continue focado(a) no seu trabalho. Não desperdice sua energia.

E na metade da manhã a Lua encontra Urano e fica mais inquieta. Acalme-se e tente ser mais maleável no momento de aflição. E no fim do dia, depois de tanta impaciência, a Lua chega no signo de Peixes, ela senta pra conversar com Saturno e conta como foi o seu dia. E saturno chama para responsabilidade. Sabe aquele dia puxado, parece que você carregou toneladas nas costas? E a única coisa que você pode fazer é esquecer os problemas e tentar uma noite de sono revigorante. Como eu sempre digo, amanhã vai ser outro dia.

Câncer

A semana começa com oportunidades de fortalecer suas conexões, canceriano(a). Fique de olho nas surpresas.

O número cinco, aqui presente, é o número das mudanças que surgem para trazer crescimento e evolução, através do desenvolvimento de princípios como o altruísmo, a paciência e a serenidade.

Em seu aspecto negativo, está presente no indivíduo que usa o poder da sabedoria para ajudar os demais, sem no entanto conseguir ajudar a si mesmo.

Biscoito da sorte: "Utilize sua sabedoria para ajudar a si mesmo."

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.